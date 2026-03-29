Пакистан готов принять США и Иран для проведения переговоров в ближайшие дни

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - США и Иран выразили уверенность в способности Пакистана предоставить подходящую площадку для переговоров, которые Исламабад будет готов принять в ближайшие дни, заявил в воскресенье глава МИД Пакистана Исхак Дар.

"Пакистан рад, что и США, и Иран выразили уверенность в том, что Пакистан способен организовать переговоры. Пакистан будет горд провести значимые переговоры между двумя сторонами в ближайшие дни ради достижения комплексного и долговременного завершения продолжающегося конфликта", - приводит его слова пакистанский портал Dawn.

Дар выступил с заявлением по итогам встречи с главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта в Исламабаде. Он отметил, что эти контакты прошли продуктивно, и министры детально обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Они также обсудили возможные способы как можно скорее урегулировать конфликт. Дар проинформировал глав МИД о перспективах возможных переговоров США и Ирана в Исламабаде, и они выразили полную поддержку этой инициативы.

Вместе с тем глава МИД Пакистана сообщил, что провел ряд международных телефонных разговоров, в том числе с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и главой МИД КНР Ван И, и все они выразили поддержку инициативе о проведении переговоров.

США и Иран пока не комментировали возможности проведения встречи в Пакистане.

Пакистан США Иран Исламабад
