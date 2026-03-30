ВВС Израиля за день сбросили более 120 бомб на объекты военной промышленности Ирана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Израильские самолеты в воскресенье сбросили свыше 120 авиабомб на иранские объекты по производству ракет и других вооружений, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В операции были задействованы десятки боевых самолетов. Бомбардировке подверглись в том числе объекты в Тегеране.

Среди целей были объект, где производились ключевые компоненты для баллистических ракет, центр Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по исследованиям и разработкам баллистических ракет и спутниковых систем, а также опытно-конструкторский и производственный объект иранской армии.

Кроме того, в рамках операции ВВС Израиля нанесли удары по хранилищам и пусковым площадкам баллистических ракет, а также по системам ПВО, отметили в ЦАХАЛ.

Накануне представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин заявил, что Израиль в ближайшие дни может завершить нанесение массированных ударов по ключевым объектам военной промышленности Ирана.

"В течение нескольких дней военные завершат нанесение ударов по всем критически важным объектам военной промышленности Ирана", - сказал он.

"Это означает, что мы уничтожим большую часть мощностей по производству военной продукции, и режиму потребуется много времени, чтобы восстановить их", - подчеркнул он.

Израильские ВВС к настоящему моменту нанесли удары по 70% объектов иранской военной промышленности. По оценке Армии обороны Израиля, военные вскоре уничтожат уже примерно 90% ключевых иранских предприятий, производящих вооружения.