США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью беспрепятственно пройти на Кубу, несмотря на фактическую американскую топливную блокаду острова, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированного американского чиновника.

По его словам, береговая охрана США располагает двумя патрульными катерами в регионе, которые могли бы попытаться перехватить российский танкер, однако администрация президента Дональда Трампа не отдавала приказа о принятии каких-либо мер.

Как указывает газета, танкер, перевозящий 730 тыс. баррелей нефти, может достичь порта назначения Матансас уже в понедельник, обеспечив остров жизненно важным источником энергии после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны США.

Американские аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию быстро обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островное государство топливом как минимум на несколько недель, отмечает издание.

При этом подчеркивается, что это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров все еще может рассчитывать на своего давнего союзника Россию.