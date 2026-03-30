Поиск

Трамп не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России.

"У нас там есть танкер. (...) Если какая-либо страна хочет отправить немного нефти на Кубу, прямо сейчас у меня нет проблем, будь то Россия или нет", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, комментируя публикации о доставке топлива российским судном на Кубу.

По его словам, он не против, если на Кубе получат нефть, потому что "они должны выжить".

Однако, по мнению президента США, это не поможет выжить нынешнему режиму на Кубе.

"Это не окажет влияния. Кубе конец. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и не имеет значения, получат они нефть или нет", - отметил Трамп.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на информированного американского чиновника, сообщало, что береговая охрана США позволит российскому танкеру с сырой нефтью беспрепятственно пройти на Кубу, несмотря на фактическую топливную блокаду острова.

Как говорится в публикации, танкер, перевозящий 730 тыс. баррелей нефти, может достичь порта назначения Матансас уже в понедельник, обеспечив остров жизненно важным источником энергии после нескольких месяцев фактической нефтяной блокады со стороны США.

Матансас США Трамп Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });