Трамп заявил, что Иран разрешил 20 танкерам пройти через Ормузский пролив

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что число нефтяных танкеров, которым Иран разрешил пройти через Ормузский пролив, удвоилось и достигло 20.

"Помните, я говорил, что они делают мне подарок?" - поинтересовался Трамп в интервью Financial Times.

По словам американского президента, Иран удвоил число танкеров, которым разрешил проход через Ормузский пролив.

И этот шаг, подчеркнул он, санкционировал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Именно он разрешил мне отправлять корабли", - сказал Трамп.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на источники сообщал, что Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США.