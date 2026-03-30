В марте 80% проходивших Ормузский пролив танкеров принадлежали Ирану или дружественным ему странам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - До 80% танкеров, которым в марте удалось миновать Ормузский пролив, принадлежали либо Ирану, либо государствам, с которыми у него налажены хорошие отношения, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

"Цифры показывают, что за данное время 80% небольшого количества танкеров, прошедших залив, были иранскими или принадлежали странам, с которыми у Ирана теплые отношения", - информирует агентство.

По его данным, в марте в среднем через пролив, в обоих направлениях, следовало шесть судов в день. До начала конфликта на Ближнем Востоке это число составляло примерно 135 в день. В то же время, напоминает Bloomberg, из-за применения средств радиоэлектронной борьбы в этой зоне системы передачи данных работали со сбоями; также экипажи некоторых судов отключали транспондеры.

Из 110 судов, миновавших пролив за март, 36% относились к подсанкционным судам Ирана или к так называемому теневому флоту Тегерана. По данным компании Kpler от 26 марта, в день Иран экспортировал 1,8 млн баррелей нефти - на 8% больше, чем в 2025 году. В то же время экспорт Ирака упал на 80%, Саудовской Аравии - более чем на 25%.

Одновременно с тем, напоминает агентство, в Иране готовят закон, который должен позволить взимать пошлину с судов за проход через Ормузский пролив. Это придаст официальный статус системе, с которой уже столкнулись многие судовладельцы: Тегеран запрашивает через посредников состав экипажа и перечень перевозимых грузов, а иногда взимает плату.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает свободный проход по таким важнейшим морским путям как Ормузский пролив. Однако, напоминает Bloomberg, ни Иран, ни США ее не ратифицировали.