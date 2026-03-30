Поиск

В марте 80% проходивших Ормузский пролив танкеров принадлежали Ирану или дружественным ему странам

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - До 80% танкеров, которым в марте удалось миновать Ормузский пролив, принадлежали либо Ирану, либо государствам, с которыми у него налажены хорошие отношения, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

"Цифры показывают, что за данное время 80% небольшого количества танкеров, прошедших залив, были иранскими или принадлежали странам, с которыми у Ирана теплые отношения", - информирует агентство.

По его данным, в марте в среднем через пролив, в обоих направлениях, следовало шесть судов в день. До начала конфликта на Ближнем Востоке это число составляло примерно 135 в день. В то же время, напоминает Bloomberg, из-за применения средств радиоэлектронной борьбы в этой зоне системы передачи данных работали со сбоями; также экипажи некоторых судов отключали транспондеры.

Из 110 судов, миновавших пролив за март, 36% относились к подсанкционным судам Ирана или к так называемому теневому флоту Тегерана. По данным компании Kpler от 26 марта, в день Иран экспортировал 1,8 млн баррелей нефти - на 8% больше, чем в 2025 году. В то же время экспорт Ирака упал на 80%, Саудовской Аравии - более чем на 25%.

Одновременно с тем, напоминает агентство, в Иране готовят закон, который должен позволить взимать пошлину с судов за проход через Ормузский пролив. Это придаст официальный статус системе, с которой уже столкнулись многие судовладельцы: Тегеран запрашивает через посредников состав экипажа и перечень перевозимых грузов, а иногда взимает плату.

Конвенция ООН по морскому праву предусматривает свободный проход по таким важнейшим морским путям как Ормузский пролив. Однако, напоминает Bloomberg, ни Иран, ни США ее не ратифицировали.

Иран ООН Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
