Поиск

США перебросили на Ближний Восток отряды сил специальных операций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пентагон перебросил на Ближний Восток несколько сотен военнослужащих сил специальных операций, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух американских военных представителей.

По их словам, эти отряды присоединятся к морским пехотинцам и десантникам, которые также направлены в регион, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для проведения военной кампании против Ирана.

Чиновники уточнили, что силам специальных операций, в том числе армейским рейнджерам и спецназовцам военно-морских сил, пока не поставлены конкретные задачи.

Собеседники газеты считают, что бойцы спецподразделений могут быть задействованы для защиты Ормузского пролива, который Иран фактически перекрыл, или в рамках операции по захвату острова Харк, нефтяного центра Ирана в северной части Персидского залива. Кроме того, они могут быть использованы для проведения операции по захвату высокообогащенного урана на иранском ядерном объекте в Исфахане.

Отряды сил специальных операций присоединятся к 2 тыс. 500 морским пехотинцам, которые в минувшую пятницу прибыли в регион на десантных кораблях, говорится в публикации. Какие именно задачи будут поставлены перед военнослужащими 31-го экспедиционного батальона морской пехоты, также пока неясно, но американские официальные лица заявляют, что Трамп обдумывает способы открытия Ормузского пролива.

На прошлой неделе Пентагон также направил на Ближний Восток около 2 тыс. солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, отмечает издание.

По словам военного чиновника, местонахождение армейских десантников не разглашается. Но они будут находиться в пределах досягаемости Ирана. Десантников также могут задействовать в захвате острова Харк, по которому американские военные самолеты недавно нанесли удары, поразив более чем 90 военных объектов. Кроме того, десантников могут использовать в других наземных операциях совместно с морскими пехотинцами и спецназом.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ближний Восток США Пентагон Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

Трамп признал, что хотел бы "забрать нефть" в Иране

Хроники событий
