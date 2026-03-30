Министерская конференция ВТО не смогла принять план реформы организации

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - XIV Министерская конференция ВТО в Яунде (Камерун) не смогла принять итоговую декларацию из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов, в том числе по плану реформы организации, соглашению об электронной торговле, продлению моратория на взимание пошлин с электронных трансмиссий (на цифровые товары и услуги).

Изначально, сроки конференции были запланированы с 26 по утро 29 марта, но заключительная сессия была перенесена на поздний вечер 29 марта, и тогда генеральный директор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала заявила о переносе и продолжении переговоров уже на площадке ВТО в Женеве, с тем чтобы утвердить пакет документов конференции на ближайшем генсовете ВТО (проходит раз в два месяца - ИФ).

"Мы очень близки к заключению в Яунде пакета соглашений, которые будут важны для членов и будущего организации. Но мы еще не продвинулись до конца. В сложившихся обстоятельствах мы считаем, что было бы целесообразно сохранить важные тексты, которые мы разработали здесь, и использовать их в качестве основы для окончательного согласования соглашений в Женеве на следующем заседании Генерального совета", - заявила Нгози Оконжо-Ивеала.

По ее словам, пакет документов, который члены организации привезут в Женеву, в частности включает следующее: проект Яундской декларации министров о реформе и плане работы ВТО; проект решения министров по электронной торговле.

"Конференция показала, что у членов ВТО есть понимание о том, что необходимо двигать реформы. Они практически подготовили проект плана соответствующей работы, который предусматривает поэтапное рассмотрение разных вопросов реформы, чтобы к XV конференции, которая будет через два года, члены ВТО могли бы работу над этим планом завершить и дать рекомендации министрам", - прокомментировал "Интерфаксу" итоги министерской конференции советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении России к ВТО Максим Медведков.

"Кроме того, был подготовлен проект решения в отношении электронной торговли. 66 стран согласовали проект этого соглашения, но проблема в том, что несколько стран отказались дать согласие, чтобы этот пакет стал частью соглашения ВТО. В итоге страны, согласовавшие этот проект, решили на временной основе применять это соглашение в торговле друг с другом", - сказал он.

"В очередной раз обсуждалось продление моратория на применение таможенных пошлин в отношении электронных трансмиссий. Но Бразилия и США не договорились в отношении сроков этого моратория. Бразилия выступала за существенное сокращение сроков этого моратория, так как США отказались рассматривать их предложения в отношении сельского хозяйства. В итоге договоренностей достичь пока не удалось", - отметил эксперт.

"Обсуждение вопросов по сельскому хозяйству заблокировали США, поэтому подвижек тоже не было. По второму соглашению о рыболовных субсидиях была достигнута договоренность, что переговоры продолжатся, с тем чтобы на следующей министерской конференции оно было подписано", - прокомментировал Медведков переговорные треки в области сельского хозяйства и рыболовных субсидий.

В вопросе возобновления функционирования апелляционного органа в рамках процедуры разрешения торговых споров, по его словам, также никаких подвижек не было, так как США по-прежнему блокируют его деятельность. "Был призыв использовать временный механизм апелляционный (Россия в нем не участвует - ИФ)", - отметил Медведков.

"Несмотря на то что итоговая декларации не была принята, по большинству вопросов договоренности очень близки. У ВТО есть хороший шанс продвинуться вперед в течение ближайших двух-трех месяцев", - подытожил Медведков.