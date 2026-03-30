Израиль нанес авиаудары по южной части Бейрута

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по южным пригородам Бейрута, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Израильские силы нанесли авиаудар по южным пригородам Бейрута. Это произошло после того, как израильские военные распространили предупреждения для семи районов города и призвали их жителей эвакуироваться", - говорится в сообщении телеканала.

Между тем, сам Израиль продолжает подвергаться ударам со стороны Ирана. "С сегодняшнего утра ЦАХАЛ в четвертый раз зафиксировала ракетный удар иранских баллистических ракет, снова направленный на южный Израиль", - пишет The Times of Israel.

Продолжаются также бои израильской армии на юге Ливана. Издание сообщило со ссылкой на военных, что "в результате атак "Хезболлы" и других инцидентов на юге Ливана вчера трое солдат ЦАХАЛ получили серьезные ранения, а несколько других - ранения средней тяжести".

В одном из инцидентов двое солдат получили серьезные ранения от противотанковой управляемой ракеты, в другом случае один солдат получил серьезные ранения, а двое - ранения средней тяжести от беспилотника "Хезболлы", который нанес удар по израильским силам на юге Ливана, пишет The Times of Israel.