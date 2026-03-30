Израиль нанес авиаудары по южной части Бейрута

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по южным пригородам Бейрута, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Израильские силы нанесли авиаудар по южным пригородам Бейрута. Это произошло после того, как израильские военные распространили предупреждения для семи районов города и призвали их жителей эвакуироваться", - говорится в сообщении телеканала.

Между тем, сам Израиль продолжает подвергаться ударам со стороны Ирана. "С сегодняшнего утра ЦАХАЛ в четвертый раз зафиксировала ракетный удар иранских баллистических ракет, снова направленный на южный Израиль", - пишет The Times of Israel.

Продолжаются также бои израильской армии на юге Ливана. Издание сообщило со ссылкой на военных, что "в результате атак "Хезболлы" и других инцидентов на юге Ливана вчера трое солдат ЦАХАЛ получили серьезные ранения, а несколько других - ранения средней тяжести".

В одном из инцидентов двое солдат получили серьезные ранения от противотанковой управляемой ракеты, в другом случае один солдат получил серьезные ранения, а двое - ранения средней тяжести от беспилотника "Хезболлы", который нанес удар по израильским силам на юге Ливана, пишет The Times of Israel.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата

Саудовскую Аравию атаковали несколько ракет и беспилотников

Нефть Brent подорожала до $115,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

Трамп не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией

Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });