В Ливане погибли четверо израильских военных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На юге Ливана в столкновениях с боевиками "Хезболлы" погибли четыре военнослужащих ВС Израиля, еще двое были ранены, пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Трое из четырех погибших солдат служили в разведывательном подразделении бригады "Нахаль".

ЦАХАЛ также распорядился об эвакуации людей к югу от реки Захрани, расширив эвакуационную зону в приграничных районах Ливана. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсети Х призвал жителей указанных районов немедленно переместиться на север страны.

"Удары продолжаются, ЦАХАЛ действует в этом районе с большой интенсивностью. Поэтому, ради вашей безопасности, мы вновь призываем вас немедленно покинуть ваши дома и немедленно направиться к северу от реки Захрани", - написал он.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
