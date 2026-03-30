Поиск

В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Италии из музея в окрестностях Пармы воры в ночь на 23 марта украли три картины французских художников, заявила итальянская полиция. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на AFP.

Из музея фонда Маньяни Рокка в Мамиано ди Траверсетоло были выкрадены "Рыбы" Огюста Ренуара (1917 год), "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1885-1887 годы) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса (1922 год). В общей сложности они могут стоить 9 млн евро.

По данным полиции, картины украли четверо мужчин в масках. Они взломали главную дверь музея и затем ушли с картинами через музейный парк. Представитель музея сказал SkyTG24, что в здании они находились меньше трех минут и действовали очень организованно. В музее надеются, что воры далеко уйти не смогли, поскольку сработала сигнализация и быстро приехали полицейские.

Полиция изучает записи музейных камер видеонаблюдения, а также с камер, установленных по соседству.

В музее фонда Маньяни Рокка находится коллекция историка искусства Луиджи Маньяни. В его собрании есть работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Моне и Джорджо Моранди.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский МИД обвинил британского дипломата в предоставлении ложной информации о себе

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

Москва высылает британского дипломата

Саудовскую Аравию атаковали несколько ракет и беспилотников

Нефть Brent подорожала до $115,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 марта

Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

 Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

Трамп не против поставок нефти Кубе любой страной, в том числе Россией

Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

 Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1203 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8845 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
