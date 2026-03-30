В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Италии из музея в окрестностях Пармы воры в ночь на 23 марта украли три картины французских художников, заявила итальянская полиция. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на AFP.

Из музея фонда Маньяни Рокка в Мамиано ди Траверсетоло были выкрадены "Рыбы" Огюста Ренуара (1917 год), "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна (1885-1887 годы) и "Одалиска на террасе" Анри Матисса (1922 год). В общей сложности они могут стоить 9 млн евро.

По данным полиции, картины украли четверо мужчин в масках. Они взломали главную дверь музея и затем ушли с картинами через музейный парк. Представитель музея сказал SkyTG24, что в здании они находились меньше трех минут и действовали очень организованно. В музее надеются, что воры далеко уйти не смогли, поскольку сработала сигнализация и быстро приехали полицейские.

Полиция изучает записи музейных камер видеонаблюдения, а также с камер, установленных по соседству.

В музее фонда Маньяни Рокка находится коллекция историка искусства Луиджи Маньяни. В его собрании есть работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Моне и Джорджо Моранди.