Поиск

Следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра драгоценности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Во Франции сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во Франции обнаружили подземный гараж в коммуне Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени), где грабители некоторое время прятали украденные из Лувра украшения, сообщил Le Parisien со ссылкой на данные расследования.

Это последний адрес хранения украденного, на данный момент известный следствию. По его данным, двое подозреваемых заехали на скутерах в подземный гараж дома в Обервилье вскоре после ограбления Лувра. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как перед въездом в гараж они осмотрели предмет, визуально похожий на диадему, но с отсутствующим фрагментом. Затем преступники скрылись. Вскоре после этого в гараж заехал автомобиль с двумя другими подозреваемыми. Через несколько дней скутеры и машину перепарковали.

19 октября четыре человека проникли в галерею Аполлона в Лувре через балкон и украли из витрин восемь ювелирных изделий стоимостью 88 млн евро. На балкон они поднялись с помощью автокрана, разбили стекло, открыли ручкой изнутри балконные двери и проникли в зал, а затем скрылись с награбленным.

Четверо подозреваемых были задержаны в октябре и ноябре. Украденные драгоценности императорской семьи до сих пор не найдены. Была обнаружена только сломанная корона императрицы Евгении, которую грабители обронили, убегая.

Лувр Обервилье Сена-Сен-Дени Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спецпрокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах

 Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах

FT сообщила о нежелании Британии и Франции отправлять на Украину военных без поддержки США

 FT сообщила о нежелании Британии и Франции отправлять на Украину военных без поддержки США

Танкер, который должен был перевозить казахстанскую нефть, подвергся атаке БПЛА

Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 г. сократился до $224 млрд

 Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 г. сократился до $224 млрд

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

В Казахстане заявили о штатной отгрузке нефти на КТК с учетом корректировок на погоду

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

 В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });