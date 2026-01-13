Следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра драгоценности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Во Франции сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом во Франции обнаружили подземный гараж в коммуне Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени), где грабители некоторое время прятали украденные из Лувра украшения, сообщил Le Parisien со ссылкой на данные расследования.

Это последний адрес хранения украденного, на данный момент известный следствию. По его данным, двое подозреваемых заехали на скутерах в подземный гараж дома в Обервилье вскоре после ограбления Лувра. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как перед въездом в гараж они осмотрели предмет, визуально похожий на диадему, но с отсутствующим фрагментом. Затем преступники скрылись. Вскоре после этого в гараж заехал автомобиль с двумя другими подозреваемыми. Через несколько дней скутеры и машину перепарковали.

19 октября четыре человека проникли в галерею Аполлона в Лувре через балкон и украли из витрин восемь ювелирных изделий стоимостью 88 млн евро. На балкон они поднялись с помощью автокрана, разбили стекло, открыли ручкой изнутри балконные двери и проникли в зал, а затем скрылись с награбленным.

Четверо подозреваемых были задержаны в октябре и ноябре. Украденные драгоценности императорской семьи до сих пор не найдены. Была обнаружена только сломанная корона императрицы Евгении, которую грабители обронили, убегая.