Из Ирана в Азербайджан с начала марта эвакуированы 343 гражданина РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан со 2 марта эвакуированы 343 гражданина России, сообщили в пятницу азербайджанские СМИ.

При этом, за период с 20 по 27 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 20 россиян.

Всего с 28 февраля через ирано-азербайджанскую сухопутную границу (погранично-пропускной пункт "Астара") эвакуированы 3 040 граждан 78 стран.

Ранее власти Азербайджана дали разрешение на эвакуацию из Ирана через азербайджанскую территорию 500 гражданам России.

