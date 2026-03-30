Китайские контейнеровозы вновь пытаются пройти Ормузский пролив

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Принадлежащие китайской компании Cosco Shipping Corp. два контейнеровоза снова пытаются выйти из Персидского залива через Ормузский пролив. Об этом сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

"В понедельник утром суда CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean начали движение на северо-восток от побережья Дубая, направляясь к проливу между иранскими островами Ларак и Кешм, расположенным вблизи узкого начала Ормузского пролива", - сообщает агентство.

В минувшую пятницу эти суда, также сообщали о своей принадлежности к КНР, но возле Ирана повернули назад. Причины этого неясны. В понедельник оба контейнеровоза движутся по тому же маршруту.

По данным Bloomberg, суда находятся в Персидском заливе уже более месяца.

В минувшую пятницу в Корпусе стражей исламской революции заявили, что не пропустили три судна, направлявшиеся к Ормузскому проливу. Речь шла об этих китайских контейнеровозах и о балкере Lotus Rising, который шел под флагом Маршалловых островов.

Иран настаивает на том, что запрещает проход через Ормузский пролив для судов, следующих из портов или в порты союзников Израиля и США, независимо от пункта назначения, сообщал телеканал Press TV.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.