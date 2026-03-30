Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Космический аппарат NASA с ядерным двигателем, четвертый неандертальский геном и связь умеренного потребления вина со снижением риска смерти

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеогенетики опубликовали четвертый неандертальский геном, прочитанный с высокой точностью. Исследователи секвенировали древнюю ДНК из миниатюрной кости длиной всего 3 см, найденной в 2011 году в Денисовой пещере. Впервые геном принадлежал архаическому мужчине, а не женщине. Индивид жил приблизительно 110 тысяч лет назад и принадлежал к популяции ранних восточных неандертальцев, которые, с точки зрения генетики, отличались от поздних европейских неандертальцев сильнее, чем современные африканские пигмеи от папуасов Новой Гвинеи.

- В условиях микрогравитации сперматозоиды человека, мышей и свиней теряют способность к направленному движению и оплодотворению. А если оплодотворение все-таки случается, то развитие бластоцист (ранняя стадия развития зародыша млекопитающих) происходит с нарушениями. Способность же некоторых сперматозоидов сохранять функциональность и формировать бластоцисту с высоким потенциалом развития позволяет предположить включение компенсаторных механизмов. В целом исследование показало сложность репродуктивного процесса в условиях микрогравитации и его неоднозначную эффективность.

- Китайские ученые разработали модель, которaя предсказывает нарушения речевого развития у детей до двух лет с чувствительностью 80%. В этом им помоглa электроэнцефалография. Её проводили детям в возрасте от одного до 24 месяцев во время того, как им предъявляли три речевых стимула – два на родном языке и один на неродном диалекте. Среди факторов риска нарушений речевого развития у детей наиболее значимыми считаются недоношенность и рождение с малым весом. В случае ранней помощи эти нарушения можно эффективно скорректировать, однако непросто рано диагностировать задержки речевого развития.

- NASA зaявило, что через несколько лет к Марсу может отправиться первый межпланетный аппарат Space Reactor-1 Freedom с ядерной электродвигательной установкой и тремя дронами вертолетного типа. В конструкции аппарата будут использованы элементы модулей окололунной станции Lunar Gateway, разработка которой теперь приостановлена ради ускорения создания базы на поверхности Луны. Предполагается, что после запуска аппарат сначала развернет солнечные батареи, а в течении двух суток – активирует ядерный реактор, выйдя на траекторию перелета к Марсу. Перелет может занять год. Потом от Space Reactor-1 Freedom отделится спускаемый модуль Skyfall, который, пройдя сквозь атмосферу Марса, позволит заключенным в нем трем дронам вертолетного типа высадиться на планету. Аппараты будут при помощи камер искать местность для высадки первых астронавтов на Марсе, а также поищут подземные залежи водяного льда при помощи георадаров.

- Шведские ученые показали, что у людей, которые в детстве имели метаболически здоровое ожирение без отклонений в показателях обмена веществ, все равно повышается риск развития диабета и гипертонии. При снижении веса риск развития этих патологий уменьшался практически одинаково в обеих группах участников исследования в возрасте 30 лет, которые страдали ожирением в детстве – как метаболически здоровым, так и метаболически нездоровым. Специалисты пришли к выводу, что снижение веса необходимо даже в том случае, когда у ребенка с лишним весом нет отклонений в показателях метаболического здоровья.

- Палеогенетики секвенировали ДНК из древних останков и обнаружили, что уже 15,8 тысячи лет назад в Малой Азии существовали собаки, которые генетически отличались от волков.

- Умеренное употребление вин связали со снижением риска смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, а пива, сидра и дистиллированных напитков – с его повышением. Китайские исследователи использовал в работе данные почти 341 тысячи людей (среднего возраста на момент включения) из репозитория UK Biobank с 2006 по 2022 год. Ученые предполагают, что возможные факторы, отвечающие за преимущества вина, могут включать наличие в нем полифенолов и антиоксидантов, а также тот факт, что вина чаще употребляются с пищей и людьми с более высоким качеством диеты и здоровым образом жизни. Участники UK Biobank в целом отличаются несколько более высоким уровнем здоровья, чем средний по населению.

- Японские ученые на протяжении 20 лет последовательно клонировали мышей и нa 58 поколении достигли предела, после которого у них перестали получаться жизнеспособные особи. По мнению авторов работы, проблемы, повлекшие за собой гибель 58 поколения, связаны не с эпигенетическими нарушениями и самой методикой клонирования, а с накоплением мутаций и отсутствием механизмов очистки генома от вредных изменений.

- N+1 поговорил со специалистом по нейроинтерфейсам и нейроученым, который консультировал разработчиков Deus Ex: Human Revolution в 2007 году, чтобы рaзобрaться, корректно ли мир приквелов игры обращается с нейронаукой.

- Собак по кличке Ветерок и Уголек в феврале 1966 года отправили испытывать на себе влияние радиационного пояса Земли. Только сейчас документы об этой миссии рассекретили и стали известны подробности этого полета. Подробнее – в этом материале.