Рубио заявил, что военная операция против Ирана займет еще несколько недель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция в Иране развивается быстрее ожидаемого и продлится несколько недель.

"Мы идем по графику и, по правде говоря, опережаем его по некоторым пунктам. Мы достигнем этих целей за считанные недели, а не месяцы", - сказал Рубио в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что США ведут переговоры с Ираном, в том числе с помощью посредников, но имена переговорщиков из Тегерана не назвал. "Переговоры только стартовали", - уточнил госсекретарь.

По словам Рубио, он не может назвать конкретные имена переговорщиков, так как "это создаст им неприятности с другими группами внутри Ирана".

Однако в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США Тегерану план по урегулированию конфликта содержит нереалистичные требования. Кроме того, Багаи вновь подчеркнул, что Иран не участвовал в переговорах с США.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Марко Рубио США Иран
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });