Рубио заявил, что военная операция против Ирана займет еще несколько недель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция в Иране развивается быстрее ожидаемого и продлится несколько недель.

"Мы идем по графику и, по правде говоря, опережаем его по некоторым пунктам. Мы достигнем этих целей за считанные недели, а не месяцы", - сказал Рубио в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что США ведут переговоры с Ираном, в том числе с помощью посредников, но имена переговорщиков из Тегерана не назвал. "Переговоры только стартовали", - уточнил госсекретарь.

По словам Рубио, он не может назвать конкретные имена переговорщиков, так как "это создаст им неприятности с другими группами внутри Ирана".

Однако в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США Тегерану план по урегулированию конфликта содержит нереалистичные требования. Кроме того, Багаи вновь подчеркнул, что Иран не участвовал в переговорах с США.