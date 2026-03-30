В Иране назвали план США по урегулированию конфликта нереалистичным

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США план по урегулированию конфликта содержит нереалистичные требования, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

"Материалы, переданные нам, содержали завышенные и необоснованные требования", - приводит телеканал слова Багаи.

Кроме того, Багаи вновь подчеркнул, что Иран не участвовал в переговорах с США.

"Встречи, которые проводит Пакистан, - это рамки, установленные им самим, и мы в них не участвовали. Хорошо, что страны региона обеспокоены прекращением конфликта, но им следует помнить, какая сторона ее начала", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Американский президент Дональд Трамп утверждал, что Иран согласился с большинством переданных через посредников требований Вашингтона.