Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

Фото: Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Силы НАТО сбили в понедельник в небе над Турцией иранскую ракету, сообщают турецкие СМИ.

"Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была нейтрализована в турецком воздушном пространстве силами ПРО НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье", - цитируют СМИ заявление Минобороны Турции.

С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля в небе над Турцией перехватили уже четыре иранские ракеты, подчеркивается в сообщениях.