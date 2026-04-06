Иран заявил об устранении недопонимания с Турцией и Азербайджаном, возникшего из-за атак по их территории

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана устранили недопонимание, возникшее с Турцией и Азербайджаном после сообщений о запусках ракет и беспилотников в сторону этих стран с территории Ирана, заявил в понедельник представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"Мы открыто заявляли, что не производили никаких запусков в сторону Азербайджана, и я думаю, что беседы между двумя президентами и главами МИД устранили это недопонимание", - приводит слова Багаи агентство ИРНА.

Он также заявил, что удалось урегулировать подобные инциденты и с Турцией.

"Турция открыто заявила, что не фиксировала запусков с нашей стороны, так что я думаю, что между двумя странами возникло понимание, и все существующие вопросы были решены после переговоров", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 5 марта беспилотник атаковал аэропорт в азербайджанской Нахичевани, пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил в атаке Иран. После переговоров между лидерами стран глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ждет от Тегерана расследования инцидента.

Также сообщалось, что с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля в небе над Турцией перехватили несколько иранских ракет.

Тегеран отрицает причастность к запуску ракет или беспилотников в сторону обеих стран.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Азербайджан Иран Турция
Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

