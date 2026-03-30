Страны Персидского залива перехватили около 20 иранских ракет и 36 беспилотников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны стран Персидского залива за день сбили около 20 баллистических ракет и 36 ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщили их оборонные ведомства.

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о перехвате и уничтожении 11 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА.

Средства ПВО Бахрейна сбили восемь ракет и семь ударных беспилотников. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении двух беспилотников за последние несколько часов.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран Минобороны ПВО Саудовская Аравия ОАЭ
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

Brent подорожала до $115,12 за баррель

В марте 80% проходивших Ормузский пролив танкеров принадлежали Ирану или дружественным ему странам

В Кремле заявили об отсутствии в повестке темы мобилизации

