Страны Персидского залива перехватили около 20 иранских ракет и 36 беспилотников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны стран Персидского залива за день сбили около 20 баллистических ракет и 36 ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщили их оборонные ведомства.

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о перехвате и уничтожении 11 иранских баллистических ракет и 27 БПЛА.

Средства ПВО Бахрейна сбили восемь ракет и семь ударных беспилотников. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении двух беспилотников за последние несколько часов.