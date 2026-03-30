Израиль нанес удар по позициям ПВО Ирана вблизи Каспийского моря

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС нанесли массированный удар по иранской базе ПВО вблизи Каспийского моря, сообщила в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Целью ударов, проведенных накануне, было расширение "превосходства Израиля в воздухе" над Ираном, указали израильские военные. По их данным, позиции систем ПВО были скрыты в лесистой местности на севере Ирана.

Как сообщали в ЦАХАЛ, 19 марта израильские ВВС впервые нанесли удары по иранской военно-морской базе и военным кораблям в Каспийском море. Атакам подвергся портовый город Бандар-Анзали, где находился штаб иранского Северного флота. В ходе операции были поражены несколько иранских военно-морских кораблей.