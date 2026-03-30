"Аль-Джазира" сообщает, что американские десантники уже размещены на Ближнем Востоке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Первые подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США уже размещены Ближнем Востоке, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на американского представителя.

По его словам, переброска первых групп десантников была проведена в конце минувшей недели. В частности, на Ближний Восток прибыли подразделения бригадной боевой группы, в том числе связи и обеспечения.

Десантники продолжат прибывать на текущей неделе. Всего в регионе будет размещено 3 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии, то есть "целиком одна бригада", указал источник.