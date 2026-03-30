Трамп хочет достичь соглашения с Ираном до 6 апреля

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме.

26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.