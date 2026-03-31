Танкер поврежден неизвестным снарядом в 31 морской миле от Дубая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Попадание неизвестного снаряда вызвало пожар на танкере, находящемся в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сотрудник службы безопасности (судоходной - ИФ) компании информировал, что неизвестный снаряд попал в правый борт их танкера, вызвав пожар на судне", - говорится в уведомлении об инциденте.

Отмечается, что экипаж танкера в безопасности, а воздействия произошедшего на окружающую среду не зафиксировано.