Поиск

Потушен пожар, возникший при атаке на кувейтский танкер в порту Дубая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Дубая заявили, что пожар на борту кувейтского нефтевоза, начавшийся после атаки иранского беспилотника, ликвидирован.

Медиаофис эмирата Дубай на своей странице в соцсети X сообщил, что группы экстренного реагирования "успешно потушили пожар" на кувейтском нефтяном танкере Al Salmi.

"Соответствующие команды продолжают оценивать ситуацию и принимать необходимые меры", - отметили в медиаофисе.

Там добавили, что в результате пожара никто не пострадал, все 24 члена экипажа находятся в безопасности.

Ранее кувейтское государственное информационное агентство KUNA сообщило, что танкер, находившийся в порту Дубая, был атакован иранским беспилотником. В результате корпусу судна был нанесен ущерб, на борту возник пожар.

Сообщалось, что в момент нападения танкер был полностью загружен. Инцидент мог привести к утечке нефти.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало о попадании неизвестного снаряда в танкер, находящийся в 31 морской миле к северо-западу от Дубая.

"Сотрудник службы безопасности (судоходной - ИФ) компании информировал, что неизвестный снаряд попал в правый борт их танкера, вызвав пожар на судне", - говорилось в уведомлении.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Дубай танкер БПЛА пожар ликвидация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

 WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

 Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель
