Израиль передал США разведданые по Ормузскому проливу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Израиль предоставил США разведывательную информацию по Ормузскому проливу и иранским островам в Персидском заливе, в том числе по острову Харк, на фоне сообщений о подготовке американской военной операции в регионе, сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на израильские военные источники.

Как сообщал телеканал CNN, в минувшее воскресенье глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер провел необъявленную встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими генералами.

По данным газеты The New York Times, Пентагон уже перебросил на Ближний Восток несколько сотен военнослужащих сил специальных операций. Источники издания указали, что эти отряды присоединятся к морским пехотинцам и десантникам, которые также прибыли в регион.

Собеседники газеты считают, что бойцы спецподразделений вместе с десантниками и морпехами могут быть задействованы для защиты Ормузском пролива, который Иран фактически перекрыл, или в рамках операции по захвату острова Харк, нефтяного центра Ирана в северной части Персидского залива. Кроме того, спецназовцы могут быть использованы для проведения операции по захвату высокообогащенного урана на иранском ядерном объекте в Исфахане.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль США Ормузский пролив Иран
WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

 WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Иранскую ракету сбили в воздушном пространстве Турции

 Brent подорожала до $115,12 за баррель
