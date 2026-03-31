WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

По их словам, Трамп пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Собеседники издания заявили, что, если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.