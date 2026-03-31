Мощная вспышка со скоростным выбросом плазмы зафиксирована на Солнце

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса Х, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Произошла вспышка высшего уровня X1.4 (...) Главным событием прошедших суток стала первая с 4 февраля вспышка высшего уровня на Солнце, сопровождавшаяся крупным и скоростным выбросом плазмы", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным лаборатории, плазменное облако во вторник заденет Землю краем, запустив магнитные бури среднего уровня. "Прогнозируемая мощность воздействия, как это часто бывает при краевых событиях, варьируется в широких диапазонах: при некоторых углах распространения плазма может вообще не прийти, а при некоторых возможны бури вплоть до уровня G4", - сообщили ученые.

Отмечается, что есть вероятность наблюдения интенсивных полярных сияний.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.