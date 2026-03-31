Опреснительная станция на иранском острове Кешм вышла из строя после удара США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Одна из станций по опреснению воды на острове Кешм в Иране полностью перестала работать после авиаудара США, сообщает во вторник Iran International.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что питьевую воду на острове получают только путем опреснения. При этом поломку не удастся починить в короткие сроки.

7 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что в результате удара США по объекту инфраструктуры было нарушено водоснабжение десятков иранских деревень.