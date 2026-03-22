В Иране заявили о серьезном уроне системе водоснабжения из-за действий США и Израиля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Системам снабжения электричеством и водой в Иране нанесен серьезный ущерб в результате атак США и Израиля, заявил иранский министр энергетики Аббас Алиабади.

"Жизненно важная инфраструктура, используемая для электро- и водоснабжения сильно пострадала от террористических атак и от кибератак США и сионистского режима (так в Иране называют израильские власти - ИФ)", - цитируют в воскресенье министра иранские СМИ.

По его данным, урон, в частности, понесли десятки сооружений, используемые для очистки воды и снабжения ею населения.