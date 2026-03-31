Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

Однако такое решение пока не принято

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти США используют угрозы разрушить опреснительные станции в Иране, чтобы склонить его правительство к переговорам, решения об ударах по таким объектам пока нет, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

"Иранцы тоже хотят, чтобы это прекратилось. Не заблуждайтесь. Их экономика разрушена. Пару налетов, и у них не будет электроэнергии. Пара израильских налетов, и у них не будет воды. Много что можно потерять, если компромисса не будет", - сказал он.

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп не принял решения об ударах, и что он хочет лишь "пропорциональных" действий. "Вот почему он разозлился, когда Израиль атаковал опреснительную станцию в Иране", - добавил собеседник портала.

Трамп 30 марта заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции, месторождения нефти и другие цели. "Есть крупные успехи, но, если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - написал он в Truth Social.

Телеканал Iran International сообщил, что одна из станций по опреснению воды на острове Кешм в Иране полностью перестала работать после авиаудара США.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Дональд Трамп Кешм Харк
Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

