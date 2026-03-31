Катар не принимает участия в посредничестве по урегулированию конфликта вокруг Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Катар не является посредником в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, но поддерживает усилия Пакистана в этом направлении, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

"Наши усилия сосредоточены на защите отечества", - цитирует телеканал представителя МИД Катара.

В то же время он отметил, что Доха продолжает контакты со всеми сторонами, включая посредников, в связи с ситуацией. "Здесь важно подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем усилия, предпринимаемые Пакистаном, и надеемся, что они принесут плоды и обеспечат постоянный мир и стабильность в регионе", - сказал он.

Ранее в марте портал Ynet со ссылкой на источники в Израиле передавал, что "за кулисами идут интенсивные контакты между Вашингтоном и Тегераном, и напрямую, и через посредников - Катар и Турцию, чтобы добиться соглашения".

В то же время бывший премьер Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани говорил, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива должны принимать участие в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию конфликта, так как они заслуживают компенсации за причиненный им ущерб. Аль Тани подчеркивал, что Ормузский пролив не должен стать разменной монетой и рычагом давления в переговорах. В связи с этим, по его словам, пролив должен быть открыт перед заключением соглашения о прекращении огня.