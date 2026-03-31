Глава Пентагона назвал ближайшие дни решающими для иранской кампании

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США продолжат удары по Ирану, если он не пойдет на сделку с США, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Ближайшие дни будут решающими, - сказал он. - Если Иран будет мудр, он заключит сделку".

Министр напомнил, что президент США Дональд Трамп готов заключить сделку и условия сделки известны иранцам. В противном случае, по словам Хегсета, США "будут продолжать действовать с еще большей интенсивностью".

"Иран это знает, и он практически ничего не может с этим поделать в военном отношении", - указал Хегсет.

Министр подчеркнул, что "американская огневая мощь только возрастает", в то время как иранская уменьшается.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на пресс-конференции, что США по-прежнему сосредоточены на уничтожении иранского потенциала в области баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также производства этих вооружений.

"Наши объединенные силы продолжают концентрироваться на военных целях, систематически ослабляя и уничтожая способность Ирана проецировать силу и угрожать стабильности за пределами его границ", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Пентагон США Дэн Кейн Пит Хегсет
Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

 Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

