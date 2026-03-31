Глава Пентагона назвал ближайшие дни решающими для иранской кампании

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США продолжат удары по Ирану, если он не пойдет на сделку с США, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Ближайшие дни будут решающими, - сказал он. - Если Иран будет мудр, он заключит сделку".

Министр напомнил, что президент США Дональд Трамп готов заключить сделку и условия сделки известны иранцам. В противном случае, по словам Хегсета, США "будут продолжать действовать с еще большей интенсивностью".

"Иран это знает, и он практически ничего не может с этим поделать в военном отношении", - указал Хегсет.

Министр подчеркнул, что "американская огневая мощь только возрастает", в то время как иранская уменьшается.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил на пресс-конференции, что США по-прежнему сосредоточены на уничтожении иранского потенциала в области баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также производства этих вооружений.

"Наши объединенные силы продолжают концентрироваться на военных целях, систематически ослабляя и уничтожая способность Ирана проецировать силу и угрожать стабильности за пределами его границ", - сказал он.