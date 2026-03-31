Стратегические стелс-бомбардировщики B-2A США совершили очередной налет на Иран

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических стелс-бомбардировщика B-2A Spirit во вторник совершили очередной рейд на иранские цели, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В этих целях самолеты совершили беспосадочные полеты с авиабазы Уайтман в штате Миссури и обратно при поддержке американских самолетов-заправщиков. Продолжительность такой миссии составила примерно 38 часов.

В миреДве группы стратегических бомбардировщиков ВВС США совершили новый налет на ИранЧитать подробнее

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тяжелые бомбардировщики B-2A Spirit c начала военной операции уже неоднократно использовались для нанесения мощных ударов по наиболее важным, находящимся в подземных укрытиях объектам Ирана.

B-2A Spirit являются единственными самолетами в составе стратегической авиации США, которые способны доставлять к цели самые мощные в американском арсенале неядерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонны. Эти бомбы использовались в июне прошлого года для поражения подземных иранских ядерных объектов. Каждый бомбардировщик может нести только две такие авиабомбы.

Кроме того, во вторник два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном. Самолеты B-1B способны нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Англии базируется группировка из 24 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 15 самолетов B-1B Lancer и восьми B-52H Stratofortress.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

WSJ пишет, что Трамп готов закончить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1247 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });