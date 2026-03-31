В ЕК предупредили, что последствия энергетического кризиса будут долговременными

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Кризис на Ближнем Востоке продолжается четвертую неделю, и страны ЕС оказываются в очень непростой ситуации, заявил во вторник член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен.

"Действительно, в настоящий момент нет недостатка газа и нефти в Европейском союзе. Но по некоторым рынкам видно, что резервы дизельного топлива и керосина сокращаются", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции после неформального совещания министров энергетики стран ЕС, проходившего по видеосвязи.

"Мы не строим иллюзий: последствия этого кризиса для энергетических рынков будут долговременными", - добавил он.

По его словам, в этой обстановке для государств-членов важно действовать совместно, тесно координируя свои действия.

"Мы должны избегать фрагментированной реакции на национальных уровнях и сбоев на рынках, которые за этим последуют. Наши меры должны быть целенаправленными, временными, и они не должны допускать осложнений по части предложения и спроса. Комиссия, со своей стороны, уже координирует резервы газа и снабжение нефтью. И в этом отношении мое послание очень ясно: лучше излишне подготовиться, чем оказаться потом в сложной ситуации", - продолжил Йоргенсен.

При этом он напомнил о "долгосрочной стратегии" Еврокомиссии, отметив, что кризис лишний раз показал сильную уязвимость ЕС для внешних энергетических шоков из-за зависимости от импорта ископаемого топлива. "Вот почему в конечном счете мы должны извлечь урок из того, что переживаем. Мы должны развернуть эту тенденцию и стать действительно независимыми, с точки зрения энергетической", - считает еврокомиссар.

По его мнению, это не только экономический императив, но также и вопрос безопасности, а не одного лишь климата.

Отвечая на вопрос, как ему представляется экономия энергии в условиях кризиса, за которую он выступает, Йоргенсен сказал, что ЕС должен учесть опыт кризиса 2022 года, однако есть различие с нынешним: тот кризис касался только газа. "А сейчас мы перед более широким набором проблем - нефти, авиационного и дизельного топлива", - уточнил член ЕК.

"Национальные обстоятельства у государств-членов разные, нет единого для всех решения. Но чем больше вы экономите нефть, дизель, керосин, тем будет лучше. Поэтому мы продолжим обмен полезным опытом. (...) И что касается графика различных мер, мы будем готовы очень скоро представить соответствующий пакет, но в любом случае, мы очень внимательно следим за ситуацией", - добавил Йоргенсен.

ЕК ЕС Ближний Восток
Новости

Король и королева Великобритании посетят США 27-30 апреля

 Король и королева Великобритании посетят США 27-30 апреля

Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

 Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

 В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1251 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
