В ЕК предупредили, что последствия энергетического кризиса будут долговременными

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Кризис на Ближнем Востоке продолжается четвертую неделю, и страны ЕС оказываются в очень непростой ситуации, заявил во вторник член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дан Йоргенсен.

"Действительно, в настоящий момент нет недостатка газа и нефти в Европейском союзе. Но по некоторым рынкам видно, что резервы дизельного топлива и керосина сокращаются", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции после неформального совещания министров энергетики стран ЕС, проходившего по видеосвязи.

"Мы не строим иллюзий: последствия этого кризиса для энергетических рынков будут долговременными", - добавил он.

По его словам, в этой обстановке для государств-членов важно действовать совместно, тесно координируя свои действия.

"Мы должны избегать фрагментированной реакции на национальных уровнях и сбоев на рынках, которые за этим последуют. Наши меры должны быть целенаправленными, временными, и они не должны допускать осложнений по части предложения и спроса. Комиссия, со своей стороны, уже координирует резервы газа и снабжение нефтью. И в этом отношении мое послание очень ясно: лучше излишне подготовиться, чем оказаться потом в сложной ситуации", - продолжил Йоргенсен.

При этом он напомнил о "долгосрочной стратегии" Еврокомиссии, отметив, что кризис лишний раз показал сильную уязвимость ЕС для внешних энергетических шоков из-за зависимости от импорта ископаемого топлива. "Вот почему в конечном счете мы должны извлечь урок из того, что переживаем. Мы должны развернуть эту тенденцию и стать действительно независимыми, с точки зрения энергетической", - считает еврокомиссар.

По его мнению, это не только экономический императив, но также и вопрос безопасности, а не одного лишь климата.

Отвечая на вопрос, как ему представляется экономия энергии в условиях кризиса, за которую он выступает, Йоргенсен сказал, что ЕС должен учесть опыт кризиса 2022 года, однако есть различие с нынешним: тот кризис касался только газа. "А сейчас мы перед более широким набором проблем - нефти, авиационного и дизельного топлива", - уточнил член ЕК.

"Национальные обстоятельства у государств-членов разные, нет единого для всех решения. Но чем больше вы экономите нефть, дизель, керосин, тем будет лучше. Поэтому мы продолжим обмен полезным опытом. (...) И что касается графика различных мер, мы будем готовы очень скоро представить соответствующий пакет, но в любом случае, мы очень внимательно следим за ситуацией", - добавил Йоргенсен.