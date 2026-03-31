Число раненых американских военных в ходе операции против Ирана возросло почти до 350

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ранения с начала боевых действий против Ирана, по состоянию на вторник, получили 348 американских военнослужащих, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные Пентагона.

В сообщении отмечается, что 315 из них уже вернулись в строй. Не менее 10 находятся в критическом состоянии. По данным статистики, ежедневно ранения получают 11 американских военных.

Как ранее сообщал председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, большинство ранений американских военнослужащих являются результатом атак иранских беспилотников.

Официально сообщалось, что в ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих.