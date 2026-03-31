Число раненых американских военных в ходе операции против Ирана возросло почти до 350

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ранения с начала боевых действий против Ирана, по состоянию на вторник, получили 348 американских военнослужащих, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные Пентагона.

В сообщении отмечается, что 315 из них уже вернулись в строй. Не менее 10 находятся в критическом состоянии. По данным статистики, ежедневно ранения получают 11 американских военных.

Как ранее сообщал председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, большинство ранений американских военнослужащих являются результатом атак иранских беспилотников.

Официально сообщалось, что в ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пентагон
Король и королева Великобритании посетят США 27-30 апреля

Трамп заявил, что еще не время завершать операцию против Ирана

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

Axios сообщил об угрозах США атаковать опреснительные станции в Иране

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов
