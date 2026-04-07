Более 370 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

Американский моряк подает сигнал истребителю на полетной палубе авианосца USS Gerald R. Ford в ходе операции "Эпическая ярость" Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 370 американских военнослужащих пострадали в ходе операции против Ирана, сообщает CBS News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США.

По данным собеседника телеканала, около 330 человек уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, пятеро считаются тяжело ранеными.

CBS также сообщил, что 15 американских военнослужащих получили ранения в результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте минувшей ночью. Большинство уже вернулись к исполнению обязанностей, рассказал один из источников.

4 апреля Пентагон сообщил, что с начала операции "Эпическая ярость" ранения получили 365 американских военнослужащих. Погибли 13 человек, в том числе шестеро в Кувейте и один - в Саудовской Аравии.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, большая часть ранений американских военнослужащих стала результатом атак иранских беспилотников.