Четыре человека пострадали после атаки на порт Хаур-Факкан в ОАЭ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека получили травмы после удара по порту Хаур-Факкан в ОАЭ, сообщают в воскресенье арабские СМИ.

Отмечается, что люди пострадали от падения обломков от сбитого системами ПВО объекта.

Ранее в воскресенье в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о "многочисленных" попаданиях в воду снарядов рядом с контейнеровозом близ ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

На следующей неделе истекает крайний срок, сформулированный Трампом для того, чтобы Иран либо заключил сделку с США, либо восстановил движение через Ормузский пролив.