Шесть человек пострадали в Кувейте после атаки со стороны Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек получили ранения на севере Кувейта в результате иранской атаки, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на кувейтский Минздрав.

Отмечается, что системам ПВО удалось сбить запущенные со стороны Ирана ракеты и беспилотники, однако их обломки упали в жилой зоне, поэтому есть пострадавшие.

Ранее в понедельник военные Кувейта и ОАЭ сообщили, что за последние часы перехватили ряд ракет и дронов.

Накануне сообщалось о четырех пострадавших после удара по порту Хаур-Факкан в ОАЭ.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
