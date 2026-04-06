Иран выпустил по ОАЭ в воскресенье 10 ракет и 50 беспилотников

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Иран за минувший день выпустил по целям в Объединенных Арабских Эмиратах девять баллистических и одну крылатую ракету, сообщило Минобороны ОАЭ.

Кроме того, военное министерство сообщило о 50 ударных беспилотников, запущенных из Ирана.

По данным оборонного ведомства, с начала американо-израильской операции Иран выпустил по ОАЭ в общей сложности более 500 ракет и почти 2,2 тыс. БПЛА.

Кувейтская нефтегазовая корпорация (Kuwait Petroleum Corporation) накануне сообщила о сильном пожаре на нефтеперерабатывающем комплексе в Шувайхе в результате ударов иранских дронов.

Министерство электроэнергии и водоснабжения Кувейта, со своей стороны, сообщило, что в результате атаки беспилотников, запущенных в субботу Ираном, были повреждены электростанция и опреснительный завод.

В ведомстве заявили, что нанесенные удары причинили им "значительный материальный ущерб, были остановлены две электрогенерирующие установки". Согласно сообщению, что погибших и пострадавших нет.