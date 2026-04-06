Кувейт накануне подвергся атакам 13 ракет и 31 БПЛА Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Военные Кувейта заявили, что за последние сутки отражали атаки десятков иранских ракет и беспилотников, в том числе на электростанции, опреснительные сооружения и нефтяные объекты.

Как уточнили в министерстве обороны Кувейта, за последние 24 часа в воздушное пространство эмирата вошли 9 баллистических ракет, 4 крылатые ракеты, а также 31 беспилотник.

По данным ведомства, атаки причинили "значительный материальный ущерб и вызвали отдельные пожары, которые были ликвидированы". Погибших нет.