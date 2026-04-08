Иранские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры Кувейта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов инфраструктуры Кувейта подвергся атакам беспилотников со стороны Ирана, сообщает в среду министерство внутренних дел страны.

"С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Согласно сообщению, "удары затронули несколько объектов, в том числе нефтяные сооружения, три электростанции и установки опреснения воды, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры, генерирующего оборудования, дистилляционных колонн и топливных резервуаров, а также к возникновению пожаров на ряде площадок".

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кувейт Kuwait Petroleum Corporation
Новости по теме

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой

Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии атакован беспилотником
