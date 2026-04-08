Иранские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры Кувейта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов инфраструктуры Кувейта подвергся атакам беспилотников со стороны Ирана, сообщает в среду министерство внутренних дел страны.

"С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Согласно сообщению, "удары затронули несколько объектов, в том числе нефтяные сооружения, три электростанции и установки опреснения воды, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры, генерирующего оборудования, дистилляционных колонн и топливных резервуаров, а также к возникновению пожаров на ряде площадок".