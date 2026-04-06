Иран подготовил ответ на предложения по урегулированию конфликта с США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти подготовили ответ на предложения США по прекращению огня, и Тегеран будет готов объявить о нем, когда появится такая необходимость, заявил в понедельник представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"С момента старта обсуждений мы подготовили ответ. Мы проинформируем вас об этом, когда будет такая необходимость", - приводит его слова агентство ИРНА.

Багаи напомнил, что несколько дней назад США передали Ирану через посредников план из 15 пунктов по прекращению огня. Позже иранские власти назвали план нелогичным и неприемлемым.

"На основе наших интересов мы составили список требований, которые у нас были и есть до сих пор", - заявил он, говоря об иранском ответе.

Также представитель МИД назвал военным преступлением сам факт угроз США нанести удары по объектам иранской гражданской инфраструктуры. По его словам, любая страна, которая будет способствовать ударам США по этим объектам, должна будет понести за это ответственность.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США начнут наносить удары по объектам иранской инфраструктуры, если Тегеран не согласится на сделку по прекращению огня.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

