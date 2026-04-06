Поиск

В Пакистане сообщили о передаче США и Ирану плана по урегулированию конфликта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан поделился с США и Ираном проектом двухступенчатого плана по немедленному прекращению огня и переговорам по окончательному решению конфликта, сообщает в понедельник газета Pakistan Today со ссылкой на источники.

"План, описанный как "Исламабадское соглашение", получили и Тегеран, и Вашингтон. Согласно известным деталям, предложение предполагает двухступенчатый процесс, который включает в себя немедленное прекращение огня, после которого пройдут переговоры и будет достигнуто финальное соглашение", - пишет газета.

Отмечается, что при благоприятном стечении обстоятельств план может быть согласован со сторонами конфликта уже в течение понедельника.

Вместе с тем, согласно некоторым сообщениям, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир находится в контакте с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что подготовили ответ на предложения США по урегулированию конфликта и объявят о нем, когда появится такая необходимость.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пакистан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

 США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

 В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

 В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

Израиль пригрозил усилить удары по нефтехимической промышленности Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1390 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8911 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
