В Пакистане сообщили о передаче США и Ирану плана по урегулированию конфликта

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пакистан поделился с США и Ираном проектом двухступенчатого плана по немедленному прекращению огня и переговорам по окончательному решению конфликта, сообщает в понедельник газета Pakistan Today со ссылкой на источники.

"План, описанный как "Исламабадское соглашение", получили и Тегеран, и Вашингтон. Согласно известным деталям, предложение предполагает двухступенчатый процесс, который включает в себя немедленное прекращение огня, после которого пройдут переговоры и будет достигнуто финальное соглашение", - пишет газета.

Отмечается, что при благоприятном стечении обстоятельств план может быть согласован со сторонами конфликта уже в течение понедельника.

Вместе с тем, согласно некоторым сообщениям, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир находится в контакте с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что подготовили ответ на предложения США по урегулированию конфликта и объявят о нем, когда появится такая необходимость.