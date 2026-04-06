Поиск

Израиль нанес удары по иранским нефтехимическим предприятиям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израиль атаковал объекты иранских нефтехимических компаний Damavand и Jam близ газового месторождения "Южный Парс", сообщает в понедельник Press TV.

По данным иранской стороны, удары привели к приостановке энергоснабжения всех нефтехимических заводов в промышленном районе Ассалуйе.

Израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что израильские военные нанесли мощные удары по нефтехимическому комплексу Ассалуйе.

В субботу израильские военные нанесли удар по крупному нефтехимическому комплексу в городе Махшар на юго-западе Ирана.

По словам Каца, Израиль, таким образом, "вывел из строя два объекта, которые обеспечивают 85% иранского экспорта нефтепродуктов".

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

В КСИР заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние

Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8912 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1392 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 83 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
