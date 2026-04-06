Израиль нанес удары по иранским нефтехимическим предприятиям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израиль атаковал объекты иранских нефтехимических компаний Damavand и Jam близ газового месторождения "Южный Парс", сообщает в понедельник Press TV.

По данным иранской стороны, удары привели к приостановке энергоснабжения всех нефтехимических заводов в промышленном районе Ассалуйе.

Израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что израильские военные нанесли мощные удары по нефтехимическому комплексу Ассалуйе.

В субботу израильские военные нанесли удар по крупному нефтехимическому комплексу в городе Махшар на юго-западе Ирана.

По словам Каца, Израиль, таким образом, "вывел из строя два объекта, которые обеспечивают 85% иранского экспорта нефтепродуктов".