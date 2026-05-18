Поиск

Иран завершит восстановление нефтяных объектов на месторождении "Южный Парс" за два года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В энергетической комиссии парламента Ирана заявили, что намерены закончить восстановление поврежденной инфраструктуры на месторождении "Южный Парс", не позднее, чем через два года, сообщает ISNA.

Планируется реконструировать и модернизировать нефтеперерабатывающую и нефтехимическую инфраструктуру месторождения (...) Весь процесс вывоза обломков, реконструкции и модернизации инфраструктуры будет завершен максимум за два года. При этом 50% реконструкции планируют завершить до начала наступления холодов в 2026 году.

В середине марта сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс", являющемуся одним из ключевых источников поставок энергоресурсов для Турции. После атаки Иран приостановил поставки газа в Турцию, а также в Ирак, но затем они были частично возобновлены для иракских клиентов.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ирак Израиль Турция Южный Парс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Трамп не намерен идти на уступки Ирану

 Трамп не намерен идти на уступки Ирану

В Израиль прибыли десятки самолетов ВВС США с боеприпасами на фоне угрозы продолжения войны с Ираном

Al Jazeera сообщает, что Трамп склоняется к военным действиям в ситуации с Ираном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

 Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

 ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

 Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9461 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов