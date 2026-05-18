Иран завершит восстановление нефтяных объектов на месторождении "Южный Парс" за два года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В энергетической комиссии парламента Ирана заявили, что намерены закончить восстановление поврежденной инфраструктуры на месторождении "Южный Парс", не позднее, чем через два года, сообщает ISNA.

Планируется реконструировать и модернизировать нефтеперерабатывающую и нефтехимическую инфраструктуру месторождения (...) Весь процесс вывоза обломков, реконструкции и модернизации инфраструктуры будет завершен максимум за два года. При этом 50% реконструкции планируют завершить до начала наступления холодов в 2026 году.

В середине марта сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс", являющемуся одним из ключевых источников поставок энергоресурсов для Турции. После атаки Иран приостановил поставки газа в Турцию, а также в Ирак, но затем они были частично возобновлены для иракских клиентов.