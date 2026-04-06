Хуситы заявили, что не желают атаковать исламские страны и намерены соблюдать перемирие с США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - У движения "Ансар Аллах" нет планов атаковать исламские страны, если только они не нанесут удар первыми, сообщает CNN со ссылкой на одного из руководителей хуситов Али Аль-Хути.

"У нас нет намерений атаковать какую-либо мусульманскую страну, если только не в ответ на агрессию против Йемена", - говорится в его заявлении для CNN.

Он отметил, что хуситы также будут поддерживать режим прекращения огня с США до тех пор, пока Вашингтон "придерживается своих обязательств не возобновлять агрессию".

В то же время Аль-Хути разъяснил, что хуситы намерены помешать попыткам использовать акваторию Красного моря для атак против какой-либо исламской страны, и что у "Ансар Аллах" есть возможности оборонять эту зону. На вопрос телеканала, не собираются ли хуситы атаковать порты Саудовской Аравии, Аль-Хути подчеркнул, что такого в планах нет, пока Эр-Рияд соблюдает перемирие с хуситами, не присоединяясь к атакам США и Израиля на Иран.

В марте хуситы начали вновь наносить удары по Израилю, неоднократно запускали ракеты по целям на израильской территории.

В свой черед Аль-Хути заверил, что "Ансар Аллах" возобновил удары по Израилю по собственному желанию, а не по просьбе третьей стороны.

Между тем CNN напоминает, что на прошлой неделе другой высокопоставленный руководитель хуситов, имени которого телеканал не называет, заявил, что в "Ансар Аллах" считают "практически осуществимым вариантом" перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив.



