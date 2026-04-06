Иранские СМИ сообщили, что Тегеран отверг предложение США о перемирии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Иран отверг предложение США о временном прекращении огня из десяти пунктов, сообщает в понедельник IRNA.

Тегеран отклонил предложение о прекращении огня, потребовав вместо этого окончательного прекращения конфликта на своих условиях, пишет агентство.

Согласно сообщению, Тегеран отверг идею временного прекращения огня, ссылаясь на прошлый опыт, и подчеркнул необходимость устойчивого урегулирования войны с учетом интересов Ирана.\

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта.