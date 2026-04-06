Президент США подтвердил получение ответа Тегерана на мирные предложения

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон получил ответ Тегерана на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"Они его сделали. Они ведут сейчас переговоры, и это очень значительный шаг. Мы посмотрим, что произойдет, - сказал он. - Это значительное предложение. И это важный шаг. Оно недостаточно хорошее, но это очень значимый шаг".

По словам Трампа, благодаря ударам по Ирану в стране уже дважды сменилось политическое руководство, а новые лидеры страны в гораздо большей степени настроены на переговоры, чем их предшественники.

Агентство IRNA сообщило, что Иран отверг предложение временном прекращении огня потребовав вместо этого окончательного прекращения конфликта на своих условиях.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что властям США поступил ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня, но в Вашингтоне сочли контрпредложения Тегерана неконструктивными.

"Чиновник США сказал, что в понедельник Иран направил ответ из десяти пунктов в связи с предложением закончить войну, - написал он. - Представитель властей сказал, что ответ был "максималистским", и неясно, позволит ли он двигаться в направлении дипломатического решения".