Orion начал облет Луны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Artemis II начал облет Луны, сообщает NASA

В ходе облета, начавшегося в 14:45 по времени Восточного побережья США (в 21:45 по Москве), экипаж проведет научные исследования и фотографирование трех десятков объектов на ее поверхности.

Продолжительность облета составит около 7 часов, астронавты должны будут провести наблюдения за 35 объектами на поверхности Луны, а также планетами Меркурий, Венера, Марс и Сатурн.

Во время максимального сближения космический аппарат будет находиться на расстоянии 6550 км от лунной поверхности.

Наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны астронавты смогут в течение примерно пяти часов.

Экипаж, в частности, сможет хорошо рассмотреть огромное Восточное Море (Mare Orientale), 930-километровый кратер, расположенный на западной окраине Луны. Он будет полностью освещен и виден по мере приближения корабля к Луне. Экипаж будет изучать особенности Mare Orientale вблизи и с разных ракурсов во время пролета мимо Луны.

Хотя предыдущие американские миссии "Аполлонов" уже видели обратную сторону Луны, это первый раз, когда NASA отправляет астронавтов для непосредственного изучения ее особенностей с более высокой и широкой точки обзора.

Все объекты, в том числе размер, форма и даже цвет кратеров, склонов и структур, будут документироваться.

Спустя четыре часа после начала облета, когда Orion будет находиться за обратной стороной Луны, связь корабля с центром управления полетами NASA в Хьюстоне полностью пропадет примерно на 40 минут.

В 20:45 по Восточному времени США (во вторник в 03:45 по Москве) астронавты смогут наблюдать затмение с уникальной точки обзора, когда Солнце скрывается за Луной, и увидеть ее корону.

Наблюдения за Луной завершатся примерно в 21:20 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:20 Москве).

Запуск корабля Orion, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 мск). В рамках миссии Artemis II после одного витка вокруг Луны он вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.

Orion начал облет Луны

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });